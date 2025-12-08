В Запорожской области завели 27 уголовных дел о коррупции с начала 2025 года

Продолжается интеграция региона в правоохранительную систему РФ, сообщил заместитель руководителя следственного управления СК по Запорожской области Иван Корженко

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники СК с начала 2025 года возбудили 27 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя следственного управления СК по Запорожской области Иван Корженко.

"В 2025 году было возбуждено 27 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 12 из которых направлены в суд. <...> Это и лица в органах местного самоуправления, таких четыре человека было, в правоохранительных органах, органах системы образования, органах Минсвязи, Минтранса, государственных и муниципальных предприятиях", - сказал он. Ущерб от коррупционных преступлений в 2025 году составил более 68 млн рублей.

По словам Корженко, продолжается интеграция региона в правоохранительную систему РФ. "Сейчас после становления всех правоохранительных органов на территории Запорожской области этот период уже подходит к завершающему этапу. У нас появились более современные методы и возможности их использования здесь: анализ банковских переводов, анализ телефонных переговоров. Конечно, в 2022-2023 годах с этим были проблемы", - пояснил он.