В Москве на Киевском шоссе затруднено движение из-за ДТП

На месте работают оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение на 26-м километре Киевского шоссе затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 26-м километре Киевского шоссе (в районе пересечения с ул. Атласова) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на 1,7 км.