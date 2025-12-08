Водитель автобуса наехал на людей в Стокгольме из-за потери сознания

Причиной этому послужила болезнь мужчины, уточняет газета Dagens nyheter

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по расследованию несчастных случаев выяснила, что трагедия со смертельным исходом, когда рейсовый автобус наехал на трех женщин на остановке в Стокгольме, произошла из-за потери водителем сознания. Как уточняет газета Dagens nyheter, причиной этому послужила болезнь водителя.

"В автобусе установлены камеры, которые показывают, что водитель в момент аварии был без сознания", - приводит газета слова исполняющего обязанности гендиректора комиссии Юнаса Бэкстранда.

В результате наезда двухэтажного автобуса 14 ноября три человека погибло, еще трое пострадали. Водитель был госпитализирован.