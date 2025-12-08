В КНР обязали выплатить компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе 2014 году

Малайзийские авиакомпании Malaysia Airlines и Malaysia Airlines International должны передать по $410 тыс.

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Народный суд района Чаоян (г. Пекин) обязал малайзийские авиакомпании Malaysia Airlines и Malaysia Airlines International выплатить по $410 тыс. семьям погибших в результате крушения Boeing 777-200 в 2014 году китайских граждан. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Суд обязал малайзийские авиакомпании Malaysia Airlines и Malaysia Airlines International выплатить членам семей погибших пассажиров компенсацию в связи со смертью, расходы на похороны и компенсацию морального ущерба на сумму 2,5 млн юаней (около $410 тыс.) в каждом случае", - говорится в сообщении.

Принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли.

В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов авиалайнера обнаружено не было. В начале 2017 года поиски были приостановлены, однако министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии заявили, что они могут быть возобновлены при появлении новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение обломков самолета.

В конце февраля сообщалось о возобновлении поисков исчезнувшего борта спустя 11 лет. Однако в апреле поиски были отложены до конца года из-за сезонных изменений погоды.