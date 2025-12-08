Двое жителей Волгограда ранены при стрельбе на свадьбе

Полиция изъяла два травматических пистолета, а также гильзы, которые направлены на экспертизу

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Волгограда, устроившего стрельбу на свадьбе. В больницу доставлены двое мужчин с ранениями, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

"Мужчина был приглашен в качестве водителя на свадебное мероприятие. После выполнения обязанностей его пригласили к праздничному столу, где он вместе с гостями употреблял спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта подозреваемый произвел три выстрела в 48-летнего гостя из травматического пистолета, после чего два выстрела из другого травматического пистолета в 37-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в больницу доставлены 48-летний мужчина с травматическими ранениями правой ноги, левого бедра и руки, а также 37-летний мужчина с огнестрельным ранением предплечья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция изъяла два травматических пистолета, а также гильзы, которые направлены на экспертизу.