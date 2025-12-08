В Якутии волонтеры обнаружили тела двух пропавших рыбаков

Мужчины пропали на рыбалке 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. В Якутии волонтеры нашли тела двух мужчин, пропавших на рыбалке 6 декабря. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

"В 21:44 волонтеры нашли машину в местности Петровская Курья, в ней находились оба мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 8 декабря жена одного из мужчин обратилась в Службу спасения Якутии с просьбой о поиске пропавших, так как они не вернулись вовремя.

Спасатели и волонтеры на пяти машинах отправились на поиски пропавших. Так как точного места, куда они отправились, указано не было, радиус поисков был обширным - с Якутска до территории Намского улуса, откуда в последний раз пропавшие выходили по сотовой связи.