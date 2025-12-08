Стороны по делу экс-сенатора Арашукова о взятке начали подготовку к прениям

Заседание должно пройти 22 декабря

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Судебное заседание по делу о взятке экс-сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области, отложили для подготовки сторон к прениям, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда.

"[Заседание] отложено на 22 декабря для подготовки к прениям", - сообщила собеседница агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные суда, в ходе процесса, который идет на территории исправительного учреждения, где Арашуков отбывает наказание по первому уголовному делу, были допрошены более 20 свидетелей, также дал показания подсудимый, а в удовлетворении ходатайства Арашукова о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области ему было отказано.

Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания фигуранту привилегированных условий отбывания наказания в колонии.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Также был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.