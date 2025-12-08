На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Объявлена угроза цунами

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился к востоку от префектуры Аомори.

Для восточного и северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Через несколько минут после землетрясения на севере страны произошел еще один сильный подземный толчок, который также ощущался и в Токио.