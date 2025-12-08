В Краснодаре мусоровоз насмерть сбил 89-летнюю женщину

Полиция начала проверку

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Пожилая женщина погибла под колесами мусоровоза в одном из спальных районов Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу Краснодару.

"Сегодня днем на ул. М. Мусоргского 48-летний водитель мусороуборочной машины при движении вперед допустил наезд правым передним колесом на 89-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", - сказано в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (264 УК РФ).