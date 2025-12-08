Обвиняемым по делу о геноциде в Донбассе грозит пожизненное лишение свободы

Дело направлено в Верховный суд ДНР

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожизненное лишение свободы грозит 41 обвиняемому из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины по уголовному делу в РФ о происходившем с 2014 года геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, заочное обвинение по статье о геноциде (ст. 357 УК РФ) предъявлено 41 человеку. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы.

В рамках данного уголовного дела обвинения выдвинуты в отношении Арсена Авакова, Ивана Баканова, Андрея Богдана, Егора Божока, Владислава Бухарева, Виктора Гвоздя, Алексея Гончарука, Василия Грицака, Владимира Гройсмана, Алексея Данилова, Александра Данилюка, Валерия Евдокимова, Андрея Ермака, Андрея Загороднюка, Валерия Залужного, Олега Иващенко, Игоря Клименко, Михаила Коваля, Валерия Кондратюка, Василия Крутова, Михаила Куцина, Николая Литвина, Александра Литвиненко, Бориса Ложкина, Василия Малюка, Дениса Монастырского, Виктора Муженко, Сергея Наева, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Степана Полторака, Петра Порошенко, Игоря Райнина, Александра Сырского, Андрея Тарана, Александра Турчинова, Рустема Умерова, Руслана Хомчака, Дениса Шмыгаля и Арсения Яценюка.

Дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.