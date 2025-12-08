Цунами высотой 3 м идет на Японию после землетрясения магнитудой 7,6

В наибольшей опасности находятся прибрежные зоны префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Цунами высотой порядка 3 м движется на восточное и северо-восточное побережье Японии после землетрясения магнитудой 7,6. Об этом объявило метеорологическое управление страны.

Для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами. В наибольшей опасности находятся прибрежные зоны префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо. Местных жителей призывали незамедлительно эвакуироваться из прибрежной зоны указанных районов.

К настоящему моменту информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации, а также координации работы спасательных ведомств и служб. Сама Такаити уже также прибыла на свое рабочее место. "В первую очередь необходимо сделать все для защиты жизней и здоровья нашего населения", - подчеркнула она, сделав короткое заявление для прессы.

Землетрясение привело к остановке движения скоростных поездов "синкансэн" на востоке и северо-востоке страны.

Компания-оператор аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" TEPCO в настоящее время ведет проверку, не оказало ли землетрясение влияния на ее энергетические объекты

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,2, однако затем японские сейсмологи повысили магнитуду до 7,6. О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщалось.