В Дагестане женщину осудили за покупку младенца

Ее приговорили к трем годам лишения свободы

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Суд Махачкалы приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы за покупку новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Советским районным судом г. Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В судебном заседании установлено, что осужденная заключила противоправную сделку, в результате которой ею получен новорожденный ребенок 2023 года рождения", - говорится в сообщении.

Суд назначил подсудимой три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до достижения ее собственным ребенком 14-летнего возраста.