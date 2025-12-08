Электроснабжение Каменки-Днепровской полностью восстановили

После атаки ВСУ были обесточены 11 958 абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники энергетических компаний подключили всех абонентов прифронтового города Каменка-Днепровская Запорожской области, оставшихся без света в результате удара ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Утром 7 декабря Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ были обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное.

"Штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская полностью восстановлено. Благодарю жителей за терпение и понимание", - написал он.