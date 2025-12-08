В Башкирии при пожаре в кафе пострадали три женщины

Всех пострадавших доставили для осмотра в больницу

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. После пожара в кафе в Башкирии три женщины обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

"В МЧС Башкортостана поступило сообщение о возгорании в кафе быстрого питания, расположенном в с. Ольховом. На момент прибытия наблюдалось открытое горение одноэтажного бревенчатого здания размерами 8х10 м. Открытое горение ликвидировано. В результате пожара за медицинской помощью обратились 3 женщины, по предварительным данным, работницы кафе", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили для осмотра в медицинское учреждение Уфы. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

Прокуратура Башкирии в своем Telegram-канале уточнила, что две женщины доставлены в больницу, еще одной пострадавшей медицинская помощь оказана на месте. По факту пожара надзорное ведомство организовало проверку и устанавливает детали происшествия, в том числе даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.