В Майкопе жители двух микрорайонов остались без электроэнергии

Причиной стала авария на подстанции

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 8 декабря. /ТАСС/. Авария на подстанции, произошедшая по вине частных лиц, оставила без электроэнергии жителей двух микрорайонов в Майкопе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По информации Майкопской ТЭЦ, в столице Адыгеи произошло аварийное отключение энергоснабжения в результате несанкционированных действий частных лиц. В зоне отключения - потребители микрорайонов Восход и Михайлово", - говорится в сообщении.

Специалисты ресурсоснабжающей организации установили место повреждения и приступили к ремонту. Работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения.