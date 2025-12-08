Обвиняемого в оправдании террористов Хаттаба, Дудаева приговорили к 3,5 года

Мансур Хаджиев признал вину в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы уроженца Чечни Мансура Хаджиева (внесен в РФ в перечень террористов), оправдавшего ради популярности своего Telegram-канала и роста числа подписчиков террористическую деятельность Хаттаба, Шамиля Басаева, Джохара Дудаева, Аслана Масхадова и других сторонников чеченского сепаратизма, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья. Кроме того, ему на 2,5 года запрещено администрировать сайты. После отбытия наказания суд установил Хаджиеву ограничение свободы на 1 год.

Как ожидается, защита обжалует решение в апелляции.

Устроившемуся грузчиком в магазин "Пятерочка" в Москве Хаджиеву в окончательной редакции вменялось в вину совершение преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета) и ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы в Сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Вину он признал в полном объеме.

Адвокат подсудимого в ходе судебного разбирательства просила назначить ниже низшего предела санкций вмененных Хаджиеву статей. В ходе прений сторон представитель прокуратуры просила военный суд назначить подсудимому 5 лет колонии общего режима, а также запретить администрировать сайты на 4 года. В последнем слове мужчина попросил строго его не наказывать.

Суть обвинения

Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев из многодетной семьи, переехал в Москву на заработки в 2020 году и устроился работать грузчиком в магазин "Пятерочка". По его словам, оправдывал деятельность террористов якобы не из-за идеологии, а чтобы поднять популярность своего канала в Telegram.

По данным следствия, Хаджиев разместил в мессенджере комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеороликов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Хаттаба, Басаева, Дудаева, Масхадова и других террористов.