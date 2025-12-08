В Марий Эл 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом

Авария произошла на 17-м км республиканской трассы Йошкар-Ола - Уржум

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажирская маршрутка попала в ДТП в Марий Эл, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

ДТП произошло на 17-м км республиканской трассы Йошкар-Ола - Уржум.

"Пострадали 10 человек, погибших нет. Пострадавшие четырьмя бригадами скорой медицинской помощи доставлены в Республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным МВД Марий Эл, в ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель "Газели". Об этом правоохранители написали в своем Telegram-канале.