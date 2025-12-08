В Марий Эл 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом
15:47
обновлено 16:43
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажирская маршрутка попала в ДТП в Марий Эл, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.
ДТП произошло на 17-м км республиканской трассы Йошкар-Ола - Уржум.
"Пострадали 10 человек, погибших нет. Пострадавшие четырьмя бригадами скорой медицинской помощи доставлены в Республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщается в Telegram-канале министерства.
По данным МВД Марий Эл, в ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель "Газели". Об этом правоохранители написали в своем Telegram-канале.