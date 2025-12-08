В Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами

Максим Байдак скрывается от российского следствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об участии в террористической организации и незаконном вооруженном формировании на Украине в отношении исламского радикала Максима Байдака, ранее скрывшегося от российского следствия. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Сегодня в отношении Байдака, известного также как "Салман Север", возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.

О задержании Байдака сообщалось в августе 2013 года. Тогда ему вменялось публичное оправдание терроризма в размещенной им статье на одном из общедоступных интернет-ресурсов. По данным следствия, мужчина был участником радикальной "Национальной организации русских мусульман". Тогда фигуранту удалось сбежать из России, он был объявлен в международный розыск.

"Следственные органы достоверно установили, что изначально Байдак выехал в Турцию, где публично выступал в поддержку радикальных исламистов. Затем в 2015 году он переехал на территорию Украины и примкнул к исламскому крылу националистических группировок. В дальнейшем из этих группировок было сформировано незаконное вооруженное формирование, вошедшее в состав ВСУ", - пояснил собеседник ТАСС.