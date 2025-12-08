В Прикамье трое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в тяжелом состоянии

Из больниц выписано девять пациентов

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. В тяжелом состоянии остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе Пермского края, все они находятся в больницах Перми. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Прикамья.

"По состоянию на 8 декабря, в медучреждениях Перми продолжают лечение три взрослых пациента, пострадавших в ДТП под Кунгуром. Все трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Всего выписано девять пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства", - сообщили в Минздраве.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, и столкнулся с фурой. В результате аварии погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.