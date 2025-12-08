Глава Марий Эл взял под личный контроль состояние пострадавших в ДТП

В аварии с пассажирским микроавтобусом травмы получили девять человек

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Марий Эл Юрий Зайцев взял под личный контроль состояние пострадавших в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Медведевском районе республики.

Он напомнил, что авария произошла на трассе Йошкар-Ола - Уржум. "Погибших нет, по предварительным данным, пострадали девять человек, в обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГАИ, пассажиров микроавтобуса и водителя доставили в республиканскую клиническую больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал Зайцев журналистам. Он заверил, что получает постоянные доклады о ситуации.

Ранее республиканский Минздрав сообщал, что пассажирская маршрутка попала в ДТП на 17-м км республиканской трассы. "Пострадавшие четырьмя бригадами скорой медицинской помощи доставлены в республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщалось в Telegram-канале министерства.

По данным МВД Марий Эл, в ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель "Газели".