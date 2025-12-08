В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Среди пострадавших четыре пассажира автобуса и водитель

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает официальный Telegram-канал Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, в результате происшествия пострадали пять человек.

"В 18:47 поступило сообщение о ДТП по адресу: Ломоносовский район, между деревней Келози и деревней Волковицы. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль "Камаз". В результате ДТП в пассажирском автобусе ПАЗ пострадало пять человек (четыре пассажира и водитель)", - говорится в сообщении.

Водителя автобуса деблокировали силами личного состава 134 пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас. Он госпитализирован в центральную районную больницу города Ломоносова. Два пассажира госпитализированы в городскую больницу №26 Санкт-Петербурга.

Прокуратура Ломоносовского района организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.