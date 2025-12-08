ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Каменке-Днепровской более 2 тыс. абонентов остались без света

Причиной стала перегрузка энергетического оборудования
Редакция сайта ТАСС
18:52

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Перегрузка энергетического оборудования привела к отключению более 2 тыс. абонентов в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В результате перегрузки энергетического оборудования в Каменке-Днепровской без электричества остались 2 045 абонентов. Специалисты работают над устранением неполадок", - сообщили ТАСС в администрации.

Причины перегрузки оборудования устанавливаются. 

РоссияЗапорожская область