В Сумах произошла серия взрывов
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Четвертый за день взрыв произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Позже издание сообщило о пяти новых взрывах в городе.
Других подробностей не приводится. Всего за день в городе произошло девять взрывов.
"Общественное. Новости" спустя время также сообщило о 10-ом взрыве в Сумах.
По его данным, в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Издание также заявило об еще двух новых взрывах.
