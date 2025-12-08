В Сумах произошла серия взрывов

В регионе действует предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Четвертый за день взрыв произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Сумской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Позже издание сообщило о пяти новых взрывах в городе.

Других подробностей не приводится. Всего за день в городе произошло девять взрывов.

"Общественное. Новости" спустя время также сообщило о 10-ом взрыве в Сумах.

По его данным, в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Издание также заявило об еще двух новых взрывах.

В новость внесены изменения (22:24 мск) - добавлена информация о новых взрывах.