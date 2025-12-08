В Татарстане специалиста ООО "СтройТрест Алабуга" задержали за взятку

Арслан Касимов получил незаконное вознаграждение в сумме более 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Специалист компании "СтройТрест Алабуга" Арслан Касимов был задержан при получении взятки в особо крупном размере в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе особой экономической зоны "Алабуга".

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан совместно со службой безопасности АО "ОЭЗ "ППТ Алабуга" с поличным при получении взятки в особо крупном размере был задержан специалист ООО "СтройТрест Алабуга" Касимов Арслан Ильфатович, который получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 1 млн рублей в виде "отката" от одного из действующих поставщиков общества", - говорится в сообщении.

В отношении специалиста возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По информации пресс-службы, мероприятие проводилось в рамках установленного федеральным законодательством оперативно-разыскного мероприятия "Оперативный эксперимент".

"Наша компания придерживается нулевой терпимости к коррупции. Наша служба безопасности действует в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Наши совместные усилия позволяют оперативно выявлять и пресекать противоправные действия", - добавили в пресс-службе.