В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали не подходить к окнам

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Дагестана. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан в 00:15. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

"Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие. Возможны перебои мобильного интернета", - добавили в ведомстве.