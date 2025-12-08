В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщает МЧС региона.

"Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход", - говорится в сообщении.

В Воронеже также объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.