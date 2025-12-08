Xinhua: в Боливии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

По предварительным данным, транспорт съехал с дороги и упал в обрыв

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Боливии на опасной горной трассе между городом Ла-Пас и регионом Юнгас. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на противопожарную службу страны.

"Восемь человек погибли, шестеро пострадали. Среди погибших - трехлетняя девочка", - заявил директор службы Павел Товар.

По предварительным данным, небольшой автобус внезапно съехал с дороги и упал в обрыв. Пожарные и волонтеры в течение нескольких часов работали над спасением выживших и извлечением тел.

Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают более 1 тыс. человек, 40 тыс. получают травмы.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, дорога, соединяющая Ла-Пас и Юнгас, считается одной из самых опасных в мире.