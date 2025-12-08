Более 4 тыс. жителей Тюмени остались без тепла и горячей воды

Это произошло из-за аварии на теплотрассе

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение 30 многоквартирных домов (МКД), где проживают свыше 4 тыс. человек, оказалось нарушено в Тюмени из-за порыва на теплотрассе. Приостановлена также подача горячей воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По данным ведомства, сообщение о повреждении теплотрассы поступило вечером 8 декабря. Причиной порыва стала коррозия магистрального участка трубопровода диаметром 325 мм.

"В результате повреждения теплотрассы от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключено: 30 МКД <…> - всего 4 132 человека в том числе 1 220 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключения не затронули социально-значимые объекты. Специалисты проводят откачку воды и замену поврежденного участка трубопровода. Ремонтные работы осуществляет АО "УСТЭК", привлечены семь человек, задействуются три единицы техники.

Планируется, что работы завершат в 05:00 вторника мск.

Это уже второй за неделю крупный прорыв теплотрассы в Тюмени. 4 декабря из-за ливневых вод произошел промыв и обрушение асфальта на пяти участках дороги, что привело к аварии на теплотрассе. Тогда без тепла и горячей воды остались 25 многоквартирных домов, 2 частных дома, 2 школы, железнодорожный вокзал, а также 23 иных объекта.

Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в Тюмени, по состоянию на 03:00 (01:00 мск), составила минус 23,6 градуса.