ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Пензенской и Ульяновской областях объявили беспилотную опасность

Временно ограничили работу мобильного интернета
Редакция сайта ТАСС
02:53

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, временно ограничен мобильный интернет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он.

В приложении МЧС России сообщается, что режим беспилотной опасности объявлен также в Ульяновской области. 

РоссияУльяновская областьМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область