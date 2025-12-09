В Пензенской и Ульяновской областях объявили беспилотную опасность
Редакция сайта ТАСС
02:53
ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Пензенской области, временно ограничен мобильный интернет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал он.
В приложении МЧС России сообщается, что режим беспилотной опасности объявлен также в Ульяновской области.