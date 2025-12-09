В Красноярском крае в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

Еще двое пострадали

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и два пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем на федеральной трассе в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Боготольском районе. По предварительной информации, сегодня утром на 591-м км трассы Р 255 "Сибирь" водитель автомобиля Volkswagen без государственных регистрационных знаков, двигавшийся со стороны Ачинска в направлении Боготола, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пассажир автомобиля Volkswagen погиб на месте. Водители обоих транспортных средств доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.