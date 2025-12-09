По делу о мошенничестве экс-мэра Красноярска Логинова проходят 12 человек

Среди них есть чиновники

Владислав Логинов © Владимир Ващенко/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Двенадцать человек проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. Среди них есть чиновники, сообщил на пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"12 человек проходят [по делу Логинова]. Среди них есть чиновники. <…> Проверочные мероприятия проведены в целом не только в администрации Красноярска, но и на территории Красноярского края. <…> Центральный аппарат продолжает расследование", - сообщил Тютюник.

Бывший мэр был задержан в Красноярске и этапирован в Москву. 10 июня Басманный районный суд столицы арестовал Логинова по обвинению во взятке на более чем 180 млн рублей. Его имущество на сумму около 20 млн рублей арестовано.

57-летний Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года.