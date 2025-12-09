Экс-мэра Иванова задержали по подозрению в превышении полномочий

Против Александра Шаботинского завели уголовное дело

Александр Шаботинский © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Иванова Александр Шаботинский задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области", - рассказали там.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении Шаботинского.

При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственный орган завел уголовное дело против экс-главы областного центра и бывшего заместителя председателя регионального правительства. "Он подозревается по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказали там.

По версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 год в должности заместителя председателя правительства региона, используя должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для того, чтобы заключать договоры на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку исполненных работ. Покровительство фирмам чиновник оказывал по договоренности с экс-начальниками департамента ЖКХ, руководящими ведомством в указанный период. Для этого он изначально подбирал подходящих кандидатов на эти должности, которые назначались в последующем по его инициативе для реализации преступной схемы.

В пресс-службе добавили, что всего по такой схеме заключено свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей. В настоящее время экс-глава Иванова задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Бывший глава департамента ЖКХ Ивановской области, обвиняемый по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его преемник проходят фигурантами по уголовному делу о превышении должностных полномочий при заключении выгодных контрактов для подрядчиков с областным фондом капремонта.