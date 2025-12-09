Нагрев воды в теплосетях ТЭЦ в Ангарске увеличили до 96 градусов после аварии

Городские службы продолжают работать в режиме ЧС

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Нагрев воды в системе теплоснабжения на ТЭЦ в Ангарске, где несколько дней назад произошла авария и теплоснабжение было ограничено в более 1,5 тыс. домах, достиг 96 градусов. 9 декабря должны запустить второй котел, сообщил в Telegram-канале мэр Ангарского округа Сергей Петров.

"Провели утренний оперативный штаб. Как доложили энергетики, накануне запущен еще один котел - №7. В 00:00 он вышел на нормативные параметры. Это позволило увеличить нагрев воды в системе теплоснабжения до 96 градусов. Завершается капитальный ремонт теплоагрегата №2. Сегодня к 17:00 планируют начать его растопку, а 10-11 декабря оборудование должно выйти на заданные параметры - 125 градусов", - написал Петров.

По словам мэра Ангарского округа, после утреннего мониторинга в 11 школах Ангарска решено перевести занятия полностью на дистанционный формат. "С учетом прогноза погоды и предстоящего понижения температуры воздуха все службы продолжают работать в режиме ЧС. <…> В рамках расследования станет понятно, что стало первопричиной происшествия и привело к таким масштабным последствиям. Сегодня важнейшая задача - запуск котла №2", - сказал Петров.

7 декабря на теплоисточнике в Ангарске вышел из строя котлоагрегат, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах, где проживает более 167 тыс. человек. Также под снижение параметров тепла попал 121 социально значимый объект. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест. Шесть школ переведены на дистанционное обучение. В медицинских учреждениях, в которых снижена температура, используются обогреватели, пациентам выдают дополнительные одеяла. В СУ СК России по Иркутской области сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температурных показателей в жилых домах Ангарска начата проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске до минус 16 градусов. Ночью температура воздуха составит до минус 29 градусов.