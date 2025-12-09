В Белорецке 74 дома отключены от тепла из-за аварии

Ведутся аварийные ремонтные работы

Редакция сайта ТАСС

УФА, 9 декабря. /ТАСС/. Порыв трубы на теплопроводе привел к отключению отопления в 74 многоквартирных домах и ряде социально-значимых объектов в Белорецке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Порыв трубы на теплопроводе. В Белорецке ведутся аварийные ремонтные работы. Произведено отключение подачи тепловой энергии в ряде социально-значимых объектов, среди которых детские сады, школы и дворец культуры. Также в зоне отключения 74 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают все меры для ликвидации последствий коммунальной аварии, организован обход объектов социальной сферы и жилого фонда силами управляющих компаний и коммунальными службами. Организуется взаимодействие для привлечения резервных источников питания, в готовности находятся пункты временного размещения.

"Ориентировочное время восстановления системы: 09.12.2025 в 18:00 (16:00 мск - прим. ТАСС)", - отметили в ведомстве.