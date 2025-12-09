В Хабаровском крае удовлетворили иски на сумму свыше 97 млн рублей по делам о коррупции

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Никита Мезенцев сообщил, что прокурорами активно ведется исковая работа, направленная на возмещение ущерба, причиненного коррупцией

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Суды в Хабаровском крае удовлетворили иски прокуроров по делам о коррупции на сумму, превышающую 97 млн рублей. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Никита Мезенцев на Десятом открытом форуме прокуратуры Хабаровского края.

Форум проходит в Хабаровске 9 декабря. Его главная тема - борьба с коррупцией как основа национальной безопасности.

"Прокурорами активно ведется исковая работа, направленная на возмещение ущерба, причиненного актами коррупции. Уже сегодня направлено в суд 15 исковых заявлений на общую сумму более 33 млн рублей. Судами удовлетворено с учетом ранее предъявленных 11 исков на сумму свыше 97 млн рублей", - сказал Мезенцев.

В качестве примера он привел проверку в отношении служащей территориального органа Росздравнадзора.

Было установлено, что служащая не может подтвердить законность получения около 1,5 млн рублей. Это послужило основанием для обращения в суд с иском о ее увольнении в связи с утратой доверия и взыскании с нее денежных средств в доход государства. Иск был удовлетворен.

"Полагаю, что при реализации мер по противодействию коррупции необходимо усилить работу по ее профилактике, уделяя повышенное внимание исполнению служащими возложенных на них запретов, ограничений и обязанностей, при этом ужесточив ответственность за их нарушение", - сказал Мезенцев.