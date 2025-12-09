Интерпол: красноярский экс-депутат Гольдман может быть в Мексике

Бывший парламентарий находится в международном розыске по делу об обмане вкладчиков сельхозкооператива на более чем 2 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, объявленный в международном розыске по делу об обмане вкладчиков сельхозкооператива на более чем 2 млрд рублей, может находиться в Мексике. Об этом свидетельствуют данные Интерпола, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьев.

В ноябре 2023 года Гольдман был объявлен в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве по факту обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп"). С 31 января 2024 года Гольдман был объявлен в международный розыск, а в феврале заочно арестован Центральным районным судом Красноярска.

"Судя по [информации] Интерпола, есть основания полагать, что он [Гольдман] в Мексике", - сообщил Соловьев.

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю добавил, что все следственные действия по уголовному делу о мошенничестве по факту обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" завершены. "Мы планируем, найдем или не найдем его [Гольдмана], в первом квартале 2026 года направить дело в суд. <…> На сегодняшний день установленный ущерб [от кооператива Гольдмана] чуть больше 2 млрд рублей. Арестованное имущество оценивается в 3 млрд рублей", - пояснил Соловьев.

Помимо дела о мошенничестве с деньгами вкладчиков сельхозкооператива, где потерпевшими проходят около 1,5 тыс. вкладчиков, Гольдман был фигурантом другого уголовного дела - о небрежном хранении оружия, повлекшем гибель человека. За это его в 2023 году досрочно лишили депутатских полномочий (он был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 2011 года).

Летом 2025 года в отношении бизнесмена было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируют отмывание денежных средств в размере более 40 млн рублей.