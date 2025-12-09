Суд приговорил к колонии четырех организаторов незаконной миграции на Урале

С 2013 по 2019 год бывший начальник полигона ТБО "Серовавтодор" в Серове Александр Шелепов организовал преступную группу, в которую вошел его сын Андрей, а также Дустмурод и Музафар Давлятмуродовы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Свердловской области приговорил к колонии четырех фигурантов, организовавших незаконную миграцию и эксплуатацию иностранной рабочей силы на полигоне ТБО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд квалифицировал действия группы по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ группой лиц по предварительному сговору). Александр Шелепов признан организатором и получил два года четыре месяца колонии строгого режима. Андрей Шелепов, Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы приговорены к одному году шести месяцам колонии общего режима каждый", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2013 по 2019 год бывший начальник полигона ТБО "Серовавтодор" в Серове Свердловской области Александр Шелепов организовал преступную группу, в которую вошел его сын Андрей Шелепов, а также Дустмурод и Музафар Давлятмуродовы.

Александр Шелепов предоставлял охраняемую территорию полигона для незаконных работ и обеспечивал трудоустройство мигрантов без оформления документов. Музафар Давлятмуродов искал граждан Таджикистана, которые оказались в трудном материальном положении и организовывал фиктивную регистрацию в Екатеринбурге, после чего перевозил мигрантов к месту работы и проживания в Серове. Андрей Шелепов отвечал за логистику и бытовое обустройство мигрантов, организовывал сбыт вторсырья, которое они сортировали на полигоне. Дустмурод Давлятмуродов изначально был одним из незаконно трудоустроенных мигрантов, но позже вступил в преступную деятельность и занимался поиском и вербовкой новых рабочих.