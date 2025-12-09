В Грузии задержали россиянина за незаконное хранение наркотиков

Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси 31-летнего гражданина РФ, некоего О.К. по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Правоохранители при личном обыске обвиняемого изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое вещество "клефедрон", упакованное в одну связку", - говорится в сообщении.

По данным МВД, россиянину грозит лишение свободы на срок до шести лет.