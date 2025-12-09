В Магаданской области задержали занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов, у них изъяли слитки золота и серебра весом около 70 кг. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Установлено, что один из задержанных граждан РФ создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников", - отметили в ЦОС. Они занимались незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.
"Сотрудниками ФСБ России в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 кг", - сообщили в ФСБ.
Следственным отделением УФСБ России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), в отношении организатора по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание либо руководство преступным сообществом в целях совершения тяжких преступлений), в отношении других подозреваемых - по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
"Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ФСБ.