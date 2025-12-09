Задержаны подозреваемые в сбыте недоброкачественных лекарств в регионах России

Ущерб превысил 200 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек, которые подозреваются в сбыте фальсифицированной лекарственной продукции в регионах РФ, ущерб превысил 200 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых человек. Они подозреваются в незаконном обороте фальсифицированных лекарственных препаратов", - сказала она.

Волк пояснила, что с 2022 года участники группы наладили канал незаконного ввоза в РФ незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, которые потом сбывали в регионах страны. Злоумышленники размещали информацию о продаже товаров на различных интернет-площадках, а потом передавали покупателям через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях метро Московского метрополитена. "Расчеты производились наличными. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей", - сказала представитель ведомства.

Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.

По данным СК, задержаны восемь человек. "Следственными органами ГСУ СК России по Москве 8 соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что задержанные покупали товар за пределами РФ и потом ввозили его в страну. Обвиняемые незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка". "Фигурантам избрана мера пресечения. Вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объеме", - добавили в СК.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности и соучастники, причастные к совершению преступления.