В трех областях Украины начались аварийные отключения света

Меры действуют в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, почасовые графики отключений света в этих областях не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Агентство РБК-Украина со своей стороны уточняет, что отключения действуют в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

8 декабря в Полтавской и Харьковской областях уже вводили аварийные отключения.