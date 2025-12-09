В акватории Сухума второй день ищут пожилого мужчину

Это может быть бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиск пожилого мужчины в акватории Сухума, сообщили ТАСС в МЧС республики. По предварительной информации, это Важа Зарандия - бывший председатель Совета министров Абхазии в 1992-1993 годов.

"Сотрудники Госинспекции по маломерным судам с привлечением водолазов и плавсредств второй день ведут поиск мужчины, который купался в море и домой не вернулся. Сообщение о происшествии в МЧС поступило 8 декабря в 12:35 мск, с тех пор спасатели ведут его поиск", - сказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

По предварительной информации, мужчина, которого ищут спасатели, - 93-летний бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия.