С коррупционеров Приморья взыскали 11,5 млн рублей в 2025 году

Прокуроры выявили более 670 нарушений

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура взыскала свыше 11,5 млн рублей с коррупционеров Приморского края с начала 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За взяточничество, коммерческий подкуп, мошенничество, превышение (злоупотребление) должностных полномочий осуждено 76 коррупционеров различного уровня. Общий размер конфискованных судом денежных средств, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения подобных преступлений, превысил 11,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в 2025 году прокурорами выявлено более 670 нарушений, с целью устранения которых внесено свыше 350 актов реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 177 должностных и юридических лиц, в том числе 7 работников уволены в связи с утратой доверия. Вскрыты многочисленные нарушения установленных запретов и ограничений, 30 случаев непринятия мер к предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

По постановлениям прокуроров на девять виновных лиц судом наложены штрафы в размере 16 млн рублей, три материала находятся на рассмотрении в суде.

"К примеру, продолжается рассмотрение Советским районным судом города Владивостока иска Дальневосточного транспортного прокурора об обращении в доход государства имущества бывшего начальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Владивостокской таможни стоимостью свыше 50 миллионов рублей, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы", - рассказали в пресс-службе.

Работа, направленная на предотвращение и профилактику коррупционных проявлений, продолжается, отметили в ведомстве.