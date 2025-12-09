В доме в Новосибирской области произошел взрыв

Никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в трехэтажном многоквартирном доме в Барабинском районе Новосибирской области, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В одной из квартир трехэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Повреждено остекление в комнатах и на балконе. В соседней квартире деформировались стены, пошли трещины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона из-за его неправильной установки. Пожилая хозяйка квартиры не пострадала. На месте работали 16 человек и 5 единиц техники. Специалисты устанавливают размер ущерба.