В двух регионах Украины потребители остались без света

Электричества нет части Днепропетровской и Сумской областей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Абоненты в Днепропетровской и Сумской областях Украины остались без электричества в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило в своем Telegram-канале министерство энергетики страны.

Как отметил в своем Telegram-канале глава военной администрации Сумской области Олег Григоров, по состоянию на утро 9 декабря без света остается часть города Сумы и одноименного района. Кроме того, глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров проинформировал, что более 5 тыс. абонентов в регионе лишились электричества из-за повреждения сетей в соседней Днепропетровской области.

В Минэнерго добавили, что 9 декабря во всех украинских регионах введены почасовые графики отключения света. При этом ранее национальная компания "Укрэнерго" сообщила, что в трех регионах страны будут действовать аварийные отключения электроэнергии. По данным агентства РБК-Украина, отключения проводятся в Сумской, а также Полтавской и Харьковской областях.