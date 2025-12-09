Ущерб по делу владимирского депутата составил 7 млн рублей

Николая Малышева и его соучастников обвиняют, в частности, в похищении, использовании рабского труда и поджогах

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 9 декабря. /ТАСС/. Общий ущерб по делу депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области Николая Малышева и его соучастников, обвиняемых в похищении, использовании рабского труда, поджогах и иных преступлениях против местных жителей, составил около 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 млн рублей. По ходатайствам следователя СК наложен арест на автомобили Малышева: Mercedes, УАЗ и автобус ПАЗ общей стоимостью более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Николая Малышева в совершении, в том числе организованной группой, 18 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), 2 эпизодов по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия), 3 эпизодов по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), 7 эпизодов по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества). К уголовной ответственности, помимо него, привлекается еще семь человек, включая еще одного депутата того же совета.

Установлено, что Малышев создал организованные преступные группы из лиц своего окружения, в соучастии с которыми с января 2022 года по октябрь 2024 года совершил множественные преступления против личности, собственности и общественной безопасности. На автомойке в городе Лакинске, принадлежащей обвиняемому, фигуранты принуждали работать троих мужчин, один из которых был похищен и против его воли перемещен на автомойку с применением насилия. "Обвиняемые не выплачивали потерпевшим заработную плату, за провинности применяли к ним насилие, избивая кулаками, предметами, обливая холодной водой и надевая наручники", - пояснили в пресс-службе.

Узнав, что один из работников стал военнослужащим, фигуранты обманом убедили его передать им банковскую карту с поступавшими выплатами и похитили с его счета более 3,7 млн рублей. Кроме того, в целях получения выплат был оформлен фиктивный брак с участницей преступления. Также по указанию Малышева фигуранты повредили и подожгли помещения шиномонтажа, торгового павильона и несколько автомобилей в Лакинске, а также похитили у местных жителей автомобиль Lada Kalina, мотоцикл Honda и квадроцикл Stels. "Помимо этого, Малышев незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие 16 калибра и патроны, которые вместе с другим охотничьим и травматическим оружием были обнаружены в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района", - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела проводилось во взаимодействии с региональным УФСБ, а также с сотрудниками областного аппарата УМВД, Малышев был полностью изобличен, с потерпевшими и рядом обвиняемых проведены многочисленные очные ставки и проверки показаний на месте, выполнено более 30 судебных экспертиз. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Собинский городской суд Владимирской области.