В Дамаске при праздновании годовщины смены власти пострадали сотни человек

По меньшей мере один человек погиб

ТУНИС, 9 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, около 260 пострадали в результате давки в Дамаске во время праздничных мероприятий по случаю первой годовщины смены власти в Сирии. Об этом сообщил Минздрав, подчиняющийся переходному правительству страны.

Согласно заявлению ведомства, "бригады спасателей оказали помощь 247 пациентам на месте, 18 человек были доставлены в больницы". По его информации, 17-летний молодой человек погиб от удушья из-за давки.

Как передает телеканал Syria TV, 8 декабря вечером власти рекомендовали жителям Дамаска избегать посещения центральной площади Омейядов, где с утра начались праздничные мероприятия, посвященные годовщине смены власти в республике. Соответствующее распоряжение было обнародовано после получения сообщений о несчастных случаях из-за большого столпотворения на площади, где собрались десятки тысяч сирийцев.

8 декабря в крупнейших городах Сирии прошли военные парады и широкие народные гуляния. Главный парад состоялся на проспекте Меззе, одной из ключевых транспортных артерий столицы. По нему прошли колонны военной техники, в небе барражировали вертолеты.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.