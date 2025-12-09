ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 120 БПЛА за сутки

При атаках повреждения получили, в частности, дома, соцобъекты и автомобили

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

БЕЛГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 120 беспилотников и выпустили более 30 боеприпасов за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском округе поселок Горьковский и села Безымено, Головчино, Гора-Подол, Мощеное, Новостроевка-Вторая и Рождественка подверглись 4 обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакованы 9 беспилотниками, 2 из которых сбиты. Вследствие атак в селе Рождественка поврежден социальный объект, в селе Головчино - легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - 6 частных домов, 7 надворных построек и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 7 БПЛА, от удара беспилотника поврежден социальный объект, по Борисовскому округу - 2 беспилотника, по Валуйскому округу - 13 БПЛА, поврежден частный дом. Волоконовский округ атакован с помощью 26 беспилотников, поврежден автомобиль, Краснояружский округ - 11 БПЛА и 6 боеприпасов, последствий нет. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 30 беспилотников и 11 боеприпасов, повреждено коммерческое предприятие, частный дом, линия электропередачи, а также оборудование и фасад другого коммерческого предприятия.

По Губкинскому, Красненскому, Красногвардейскому, Новооскольскому и Чернянскому округам ВСУ выпустили 18 БПЛА, последствий нет. Яковлевский округ атакован с помощью одного беспилотника самолетного типа, повреждены 10 автомобилей, еще один сгорел.