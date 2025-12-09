Сибиряки получили до четырех лет за махинации с оборудованием для онкодиспансера

Ущерб составил свыше 22 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иркутска приговорил четверых жителей региона к срокам от трех лет шести месяцев до четырех лет колонии общего режима за поставку оборудования для онкодиспансера по завышенным ценам. Государству нанесен ущерб в размере свыше 22 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

"Октябрьским районным судом г. Иркутска постановлен обвинительный приговор в отношении четырех жителей Иркутской области - двух директоров иркутских фирм, бывшего сотрудника онкодиспансера и заведующего нейрохирургическим отделением ГБУЗ Иркутской ордена "Знак Почета" областной клинической больницы, которые, объединившись в группу лиц по предварительному сговору, преследуя корыстные цели, поставили медицинское оборудование в онкодиспансер по заведомо завышенной цене. <…> Суд назначил подсудимым наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде реального лишения свободы сроками от 3 лет 6 месяцев до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также суд назначил подсудимым штраф от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, в отношении двух человек применена отсрочка исполнения наказания в связи с тем, что у них маленькие дети.

В 2020 году четверо человек, используя свое служебное положение и давние деловые связи, в том числе с зарубежными поставщиками медицинского оборудования, внесли недостоверные сведения в техническое задание онкодиспансера на поставку оборудования. Они представили в онкодиспансер коммерческие предложения на поставку оборудования с указанием заведомо завышенных рыночных цен. "Оборудование было закуплено с учетом скидок зарубежных фирм-производителей по более низким ценам. Сумма причиненного ущерба РФ в лице государственного учреждения ГБУЗ ООД составила более 22 млн рублей", - пояснили в суде.