Суд заново рассмотрит дело экс-замглавы управления "К" ФСБ Фролова

Ранее обвиняемого приговаривали к шести годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере 87 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд приступит к перерассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и акционера АКБ "Кредитимпэкс банк" Георгия Шкурко. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгия Шкурко Орест Фокин.

"Вышестоящие инстанции отменяли ранее вынесенный приговор и отправили на новое рассмотрение", - сказал Фокин.

В июне 2024 года Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, уволенного в 2013 году, к шести годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере 87 млн рублей и освободил в зале суда в связи с отбытием наказания.

Еще одного фигуранта дела, предпринимателя и акционера "Кредитимпэкс банка" Георгия Шкурко, суд признал виновным в даче взятки в особо крупном размере, приговорил к четырем годам восьми месяцам лишения свободы и также освободил в зале суда.

Как следует из обвинительного заключения, Фролов и его сообщник, сотрудник управления "К" Андрей Васильев, пользуясь служебным положением, вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях "Экосток" и "Юрпромконсалтинг" в размере 49%. Тем самым предпринимателям был причинен ущерб в размере 638 млн рублей. Также Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления "К", ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100-150 тыс. от руководителей АКБ "Кредитимпэкс банк" за общее покровительство и поддержку в решении споров. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн рублей. Фролов действовал вместе с главой отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным.

Дело в отношении Фролова, Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко было выделено в особое производство из дела Черкалина. По делу также проходит банкир Дмитрий Шкурко, который, по версии обвинения, лично и при участии посредников передавал экс-сотрудникам ФСБ взятки. Вину обвиняемые не признают.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима за мошенничество и получение взятки. Суд также взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей.